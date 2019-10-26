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26 октября • обновлено в 15:44
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Чемпионка мира по биатлону отравилась навозом

1.4т Читать материал на украинском

Чемпионка мира 2019 года по биатлону в эстафете и четырехкратная призерка чемпионатов Европы Ингрид Тандревольд покинула сбор национальной команды Норвегии из-за отравления.

"Я действительно должна была быть в Антерсельве на сборе, но уехала домой. Сначала все прошло очень хорошо, и я была в порядке. Но на следующий день я отравилась. Я упала, но это было не как обычно. Я споткнулась во время бега и упала лицом в коровий навоз. Может это был и не коровий, но что-то очень похожее. Видимо, я проглотила этот навоз и отравилась им", - рассказала 23-летняя Тандревольд в интервью сайту TV2.no.

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

Ингрид Тандревольд

Ингрид Тандревольд

Instagram

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я так давно не смеялась
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