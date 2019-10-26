Чемпионка мира по биатлону отравилась навозом

Чемпионка мира 2019 года по биатлону в эстафете и четырехкратная призерка чемпионатов Европы Ингрид Тандревольд покинула сбор национальной команды Норвегии из-за отравления.

"Я действительно должна была быть в Антерсельве на сборе, но уехала домой. Сначала все прошло очень хорошо, и я была в порядке. Но на следующий день я отравилась. Я упала, но это было не как обычно. Я споткнулась во время бега и упала лицом в коровий навоз. Может это был и не коровий, но что-то очень похожее. Видимо, я проглотила этот навоз и отравилась им", - рассказала 23-летняя Тандревольд в интервью сайту TV2.no.

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

Ингрид Тандревольд Instagram

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