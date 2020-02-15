Игнор и "совковые" шутки российского чемпиона: что за скандал разгорелся на ЧМ по биатлону

Две спринтерские гонки, предшествующие воскресным пасьютам, ожидаемо подарили свою драматургию. У женщин все получилось крайне интересно и непредсказуемо, а у мужчин были свои неожиданности.

К сожалению, для Украины в обоих гонках перспективы на медаль растаяли в последний момент. OBOZREVATEL с итальянского Антхольца рассказывает о самых интересных моментах биатлонного закулисья и новый горячий скандал имени Александра Логинова

Ветер отовсюду и ледяная трасса

Коррективы внесла специфика ущелья, в котором расположен огневой рубеж в Антхольце. Несмотря на солнечную погоду и 3 градуса тепла, ветер сновал между горами как ему заблагорассудится и разворачивал сценарий гонки по своему усмотрению. Кому-то повезло стрелять в условиях относительного штиля, кому-то горный сорвиголова давал сильную струю воздуха с одной стороны, а через мгновение – уже с другой, на кого-то налетал сзади.

Делать при таких обстоятельствах корректировки стрельбы - дело очень рискованное, в такие моменты определяющими являются опыт стрелка и умение подстраиваться под порывы ветра. Плюс ночной снег и дневная плюсовая температура сделали трассу ледяной, что придало головной боли сервисменам, а спортсменкам только усложнили работу.

Вирер отбирает желтый биб

Самым большим провалом женского спринта стали шесть промахов Тирилл Экхоф. К тому времени "number 1" Кубка мира финишировала лишь 59-й, не набрав ни одного очка. Зато Вирер с двумя промахами стала седьмой и отобрала у норвежки желтый биб лидера общего зачета, с которым выйдет на гонку преследования перед родной публикой.

Сама Доро не скрывала удовлетворения по этому факту. А еще призналась, что после получения серебра в смешанной эстафете никак не могла уравновесить эмоции до поздней ночи, а потому утром была бушующей, пытаясь собрать себя воедино.

Марте Олсби-Ройселанд: мечты сбываются

А вот другая норвежка Марте Олсби-Ройселанд сумела осуществить свою главную на данный момент мечту, став чемпионкой мира. Ради этого Марте пропустила этап во французском Анеси и временно выбросила из головы борьбу за "тотал" Кубка мира. Такой шаг оправдал себя сполна: несмотря на один промах, Олсби взяла "золото" и подтвердила прогнозы экспертов. Для норвежки это первая индивидуальная награда мировых чемпионатов. "Мундиаль-2020" для 29-летней биатлонистки начался сказочно, если ранее Марте завоевала золото в смешанной эстафете.

Аусайдеры в призах

А вот два других призера пришли из числа аутсайдеров. Американка Сьюзен Данкли, которой накануне спринта исполнилось 34, стала одной из четырех участников гонки, которой при нестабильном ветре удалось отстреляться чисто на обоих огневых рубежах. При этом Данкли даже показывала лучшее время после второй стрельбы, однако удержать темп при имеющемся результате Олсби ей не удалось - проиграла меньше семи секунд, как и три года назад на чемпионате мира в Хохфильцене, снова взяла "серебро".

Ну а "бронза" женского спринта выскользнула из украинских рук, побывав у них считанные секунды. Опытная Елена Пидгрушная, допустив один промах на "лежке" и чисто отстреляв стойку, неслась на финиш из всех имеющихся и отсутствующих сил, показав таки третий результат.

Однако сразу за Пидгрушной бежала навстречу мечте и бывшая лыжница Люция Харватова, которая таки сумела опередить Елену на четыре секунды. Обидно, больно, но ничего не сделаешь. В этот день звезды сложились в пользу чешки, ранее никогда не попадавшую в спринте в топ-15, а в пятницу получившую свою первую награду на чемпионате мира. А для мировой чемпионки 2013 в этой дисциплине - Елены Пидгрушной, все надежды теперь направлены на гонку преследование.

Роковой промах Пидручного

А вот мужской спринт имел не просто зигзаги удачи, а возрождение древнего конфликта, связанного с допингом. Однако об этом чуть позже - сначала же о наших "траблах".

Украина снова была близка к медали - Дмитрий Пидручный прекрасно отстрелялся лежа, показав третий результат на первом круге. Закрывать мишени на "стойке" украинец начал почти с полуминутным преимуществом над текущим лидером Фийоном-Майе. Дмитрий стрелял быстро и точно... до последнего выстрела, который оказался "роковым". Капитан сборной не попал, а уходя с рубежа еще и обидно споткнулся, упав на снег.

Круг штрафа вместе с падением забрали в Пидручного секунд 35. При таких раскладах медаль уже стала призрачной. К тому же на заключительном круге у украинца значительно упала скорость: за ходом Дмитрий на трех километрах проиграл лидеру 28,9 секунд, показав только 33-й результат. В конце концов, наработки первой половины дистанции позволили удержаться в десятке с общим отставанием в 56,4 секунды.

Сам Дмитрий признает, что слишком выложился на первом круге, поэтому заключительные километры дистанции были настоящим адом. Решающую роль играет недостаток кислорода на высокогорье, который при больших нагрузках "вырубает" не одного атлета. Отыграть почти минуту отставания в воскресном пасьюте будет непросто, но хорошо известно, как Дмитрий любит контактные гонки и как умеет преодолевать трудности. К тому же, семья, которая сегодня приехала поддержать биатлониста, должна придать ему положительных эмоций, а нам всем оснований для оптимизма.

Разборки фаворитов

Говоря о битве главных конкурентов, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе, получив ранний стартовый номер, пытался сразу же оторваться от конкурентов, но высокогорье Антхольца подставило подножку и норвежцу.

Пока два пропущенных этапа Кубка мира его действующему обладателю не слишком помогают, по крайней мере в первой индивидуальной гонке чемпионата. При одном промахе на "лежке" реактивный Йоханнес проиграл серебряному призеру Кантену Фийону-Майе, который также смазал однажды, 17 секунд. На третьем круге Бе-младший показал только 15-е время.

Лидер "тотала" – легендарный Фуркад, отстрелял чисто, но в итоге проиграл 13 секунд первому месту, одновременно вырвав 3 секунды, а с ними и "бронзу" в старшего Бе, который также прошел гонку без промахов.

Фактор Логинова, освистанного трибунами

Кантен мог бы стать чемпионом, если бы не упомянутый промах и одно "но". Отстреляв чисто, из-за спин лидеров выскочил тот, кого считали "теневым претендентом". Россиянин Логинов, который на протяжении сезона все никак не мог восстановить скорость, удивительным образом сумел удержать высокий темп, использовав преимущество чистой стрельбы. В итоге у Фийона-Майе Логинов выиграл 6,5 секунд.

Успех россиянина, которого в 2013-м дисквалифицировали на два года за употребление запрещенного препарата – эритропоэтина, не остался без соответствующей реакции публики. С тех пор, как Логинов возглавил зачет спринта и до финиша гонки и на протяжении цветочной церемонии с трибун "Зюд Тироль Арены" звучал осуждающий свист норвежских и французских болельщиков, а поскольку их на этом чемпионате больше, то звук был довольно громким.

За что не любят Логинова

Комментатор немецкой версии телеканала "Евроспорт" Зигфрид Хайнер, который 30 лет комментирует зимние виды спорта, в разговоре в медиа-центре сказал так: "Логинова невозможно воспринимать иначе, как отрицательно. Он так и не извинился после того, как был пойман на допинге и не пообещал, что больше никогда не будет делать этого. И посмотрите, как сегодня он набрал скорость при том, что на протяжении этого сезона проигрывал по ходу всем из лидеров. Вам не кажется это странным?"

Негативного отношения к русскому не скрывали норвежские спортсмены, в частности Тарьей Бе, который после гонки напомнил, что только сегодня Россия была в заголовках СМИ по проводу того, что в их команды отобрали олимпийскую "бронзу" Сочи-2014 за "то, что они обманули всех "(пробы Устюгова и Слепцовой доказали употребления ими допинга). "Но и в это же день я не получаю "бронзу", потому что признают победу атлета, который принимал ЭПО. Жаль, что его (Логинова. – прим. авт.) нельзя забрать из итоговых протоколов. Он не заслуживает того, чтобы стоять на пьедестале", - возмущается Бе.

Традиционно продолжает бойкотировать россиянина швед Самуэльсон, который говорит, что никогда не подаст тому руки: "Нельзя употреблять ЭПО, а затем спокойно приезжать и выигрывать".

"Холодная война" на пресс-конференции

На официальной пресс-конференции после гонки Мартена Фуркада спросили о его общении с Логиновым. Француз ответил дипломатично: "Логинов не общается на английском, что не способствует коммуникации". Расстояние между двумя атлетами в президиуме было не таким большим, но их гримасы и отстраненность напоминали эпоху холодной войны.

Сам же российский биатлонист, который, напомним, в прошлом году женился на украинской биатлонистке Марии Кручевой, продолжает играть в привычную игру – молчанку. Он не общается даже с российскими медиа, не говоря об иностранных СМИ. На вопрос о критике шутит, что не является президентом страны, чтобы созвать пресс-конференцию и делать заявление.

На вопрос российского журналиста, заданный на пресс-конференции, почему биатлонное сообщество верит ему и сколько допинг-тестов он прошел для доказательства своей чистоты, Логинов решил продемонстрировать сомнительное чувство юмора: "Не скажу точно, но штук 12-16 прошел. Относительно доверия, то мы, наконец, сумели с женой расширить жилую площадь, поэтому с удовольствием примем любого спортсмена у себя дома. Хоть 366 дней в году (Логинов назвал именно такую цифру, очевидно имея в виду високосный год. – прим. авт.), чуть ли не на соседней кровати. Не в одном, потому что жена не поймет".

Что делать Логинову?

Такими шутками Логинов вряд ли изменит отношение к себе, потому попытка перевести вопрос в плоскость советских анекдотов порождает то же самое, что было с коммунистическими лидерами во время общения с западными оппонентами - лишь партийным деятелям казалось, что остроумная, по их мнению, шутка, отвлекает внимание от имеющейся проблемы. На самом деле, проблема остается, ее актуальность только временно утихла, пока Логинов исчез из топ-троек в протоколах гонок.

Стоило ему взойти на подиум, как возмущение вспыхнуло с новой силой. И здесь нет ничего удивительного. Если с 10-м местом россиянина могут мириться, то факт вручения ему наград топ-атлеты считают воровством, поскольку убеждены в том, что россиянин не является чистым спортсменом, а значит нечестно отбирает их достижения.

Для того, чтобы изменить отношение к себе, Логинову не стоит разбрасывать нереальные предложения делить соседние кровати с любым другим биатлонистом. Вместо этого следует научиться коммуницировать с другими атлетами. Александр всегда молчаливый и не общается ни с кем из иностранных коллег. Такое поведение точно не способствует налаживанию взаимоотношений - создается впечатление, будто Логинов что-то скрывает. Об этом ему и говорят: стоило бы обратиться к биатлонному сообществу с извинениями и обещанием не употреблять допинг.

Тоталитарная система уничтожает свободу слова

Почему россиянин этого не делает? Может считает это ниже своего достоинства, может стесняется, а может не хочет давать обещания, которые не сдержит? Российские СМИ говорят, что Логинов не хочет подставлять тех, кто в свое время подкинул ему допинг в юные годы, так как нужно будет возвращаться домой. А там его за такое признание "сгноят". Пожалуй, именно в этом и есть суть проблемы – в существовании в России тоталитарной системы, которая не оставляет личности права на свободу выражения.

Вероятно, Логинов решает жить с такой своей репутацией обвинения и неприятие в биатлонном мире, считая, что медаль чемпионата, которую он привезет в Россию, обеспечит ему спокойное пребывание дома, а осуждение мировой общественности он как-то переживет. Такой вариант вряд ли выбрал бы человек из вольной страны, но, кажется, что для Логинова другой вариант означал бы эмиграцию из родины.

Александр Глывинский, специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки PariMatch

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