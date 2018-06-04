IBU принял кардинальное решение по России

Союзу биатлонистов России отказано в восстановлении полноправного членства в Международном Союзе биатлонистов (IBU). Такое решении было принято на исполкоме организации, который состоялся в Австрии.

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Вопрос будет рассмотрен на конгрессе IBU, который пройдет в хорватском Порече с 5 по 9 сентября.

Напомним, в декабре 2017 года, IBU принял решение ограничить российскую организацию в правах. Причина – обвинения в адрес российских спортсменов, которые понесли наказание за нарушение антидопинговых правил.

Результатом таких ограничений стал запрет на выдвижение кандидатов от страны на должность в руководстве IBU, а также лишение права голоса на конгрессе Международного союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, женскую сборную Украины по биатлону возглавил скандальный россиянин.