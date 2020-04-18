Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке прислал ему Большой хрустальный глобус.

"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу Бе, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей – он был не особо против", – рассказал Фуркад во время прямого эфира в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фуркад в общем зачете Кубка мира-2019/20 занял второе место, хотя лидировал до последней гонки и выиграл ее. Но после вычета очков француз уступил норвежцу 2 очка.

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