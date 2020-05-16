"И таких там миллионы": Брынзак объяснил, почему россияне ведут войну с Украиной

Глава биатлона Украины Владимир Брынзак высказал свое мнение по войне с Россией на Донбассе.

Владимир Брынзак

Отвечая на вопрос журналиста о том, что на Донбасс стрелять в украинцев ездят не Зюганов с Жириновским, и Путина тоже выбирают простые россияне, президент ФБУ отметил, что во многом в ситуации виновато федеральное телевидение.

"Вспоминаю, как во время последнего визита в Тюмень лет шесть назад остановил машину. Мужчина "грачевал". Разговорился. Пришел к выводу, что другой информации кроме как с "Первый канал", он не получает. И таких там миллионы. Люди ходят на работу, а мозги забиваются "зомбоящиком". Людям всовывают в мозги то, что хотят", – цитирует Брынзака Главком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брынзак рассказал, как пропагандистский канал "Russia Today" обманом записал у него интервью.