"И таких там миллионы": Брынзак объяснил, почему россияне ведут войну с Украиной

Максим Богданов Биатлон 11:24, 16.05.2020 Обновлено: 11:24, 16.05.2020

Глава биатлона Украины Владимир Брынзак высказал свое мнение по войне с Россией на Донбассе.

Владимир Брынзак

Отвечая на вопрос журналиста о том, что на Донбасс стрелять в украинцев ездят не Зюганов с Жириновским, и Путина тоже выбирают простые россияне, президент ФБУ отметил, что во многом в ситуации виновато федеральное телевидение.

"Вспоминаю, как во время последнего визита в Тюмень лет шесть назад остановил машину. Мужчина "грачевал". Разговорился. Пришел к выводу, что другой информации кроме как с "Первый канал", он не получает. И таких там миллионы. Люди ходят на работу, а мозги забиваются "зомбоящиком". Людям всовывают в мозги то, что хотят", – цитирует Брынзака Главком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брынзак рассказал, как пропагандистский канал "Russia Today" обманом записал у него интервью.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

Еще один марафон? Зеленский решил встретиться со СМИ

В Днепре на набережной гуляла стая диких кабанов. Видео

"Покупаете мертвого солдата": волонтер обратилась к украинцам из-за России

Саакашвили заболел коронавирусом? У экс-главы Грузии сделали заявление

Новый формат "Минска": у Зеленского определились с представителями ОРДЛО