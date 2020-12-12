Губерниев в прямом эфире поплатился за неточный прогноз про сборную России. Видео

Максим Иншаков Биатлон 15:54, 12.12.2020 Обновлено: 16:40, 12.12.2020

Одиозному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву пришлось отвечать за свой прогноз о выступлении биатлонной сборной России, который он сделал накануне.

11 декабря в эфире "Матч ТВ" журналист заявил, что если женская национальная команда останется без медалей в эстафете на Кубке мира по биатлону, он съест свою перчатку.

В итоге российские биатлонистки заняли 8-е место, а Губерниеву пришлось выполнять обещанное.

В прямом эфире сразу после соревнований россиянин засунул в рот перчатку и стал ее жевать.

"Россия 30 гонок не попадает на пьедестал, и я, чтобы все все было хорошо, взял не варежку, а перчатку. Как ее глотать я не знаю – это достаточно сложно – но пожевать ее сумею", – заявил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, женскую эстафету 3-го этапа Кубка мира по биатлону выиграла Норвегия. Украинки финишировали на седьмой позиции.

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