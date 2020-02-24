Скандально известный российский журналист Дмитрий Губерниев отметился очередным оскорбительным заявлением в адрес соперников биатлонистов из РФ.

Комментатора возмутил тот факт, что во время мужской эстафеты никто из тренеров других сборных не помог Евгению Гараничеву, у которого возникли проблемы с экипировкой.

Дмитрий Губерниев Зимняя универсиада-2019

"Отличная история про биатлонную семью: Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает, Гараничев видит тренеров и сервисменов соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались… Когда такое было? Позорники, а не соперники!" – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по биатлону столкнулась с серьезными проблемами на чемпионате мира, когда накануне эстафетной гонке в ее отеле были проведены обыски. Кроме того, у тренера россиян Александра Касперовича была обнаружена украинская аккредитация.

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