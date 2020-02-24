Главная Новости
24 февраля • обновлено в 19:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Губерниев обозвал позорниками соперников россиян на ЧМ по биатлону

5.8т
Читать материал на украинском

Скандально известный российский журналист Дмитрий Губерниев отметился очередным оскорбительным заявлением в адрес соперников биатлонистов из РФ.

Комментатора возмутил тот факт, что во время мужской эстафеты никто из тренеров других сборных не помог Евгению Гараничеву, у которого возникли проблемы с экипировкой.

Новости
СуперВирер, след Украины и травля Логинова: хит-парад чемпионата мира по биатлону

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Зимняя универсиада-2019

"Отличная история про биатлонную семью: Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает, Гараничев видит тренеров и сервисменов соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались… Когда такое было? Позорники, а не соперники!" – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по биатлону столкнулась с серьезными проблемами на чемпионате мира, когда накануне эстафетной гонке в ее отеле были проведены обыски. Кроме того, у тренера россиян Александра Касперовича была обнаружена украинская аккредитация.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Губерниев
Тег
сборная России по биатлону
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
5
49
Смешно
7
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Никто палки не кинул? А интересно, случись такая оказия с каким нибудь шведо-финном? Ка-ца-пс-кие тренеры и сервисмены, все как один, побежали бы соперника выручать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Красавчик Губернией! Правильно он сказал: не соперники, а пидрилы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Левченко Андрій
Левченко Андрій
Потерял палку? Это он с мельдонием перебрал.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Раду Албот
VS
Педро Мартинес
Победа Педро Мартинеса с форой в +2,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Фелисиано Лопес
Победа Кайла Эдмунда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Маркос Хирон
VS
Херардо Лопес-Вильясеньор
Победа Маркоса Хирона с форой в -5,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Алекс Де Минаур
VS
Миомич Кечманович
Победа Алекса Де Минаура с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Маккензи Макдональд
Победа Томми Пола с форой в -3,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэмерон Норри
VS
Адриан Маннарино
Победа Кэмерона Норри с форой в +0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Надаль
VS
Андухар
Победа Пабло с форой (+7)
1.712 Сделать ставку
Лутон
VS
Брентфорд
Тотал меньше 3-х голов
1.74 Сделать ставку
Барти
VS
Зигемунд
Победа Эшли с форой (-5,5)
2.01 Сделать ставку