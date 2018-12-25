''Губастое быдло'': любимый конферансье Путина послал вице-президента IBU и поплатился

Одиозный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы, оскорбив чеха.

Дмитрий Губерниев championat.com

"Я говорил в эфире про людей, которые противодействуют российским историям. Понятно, что это Чехия, Швеция, США и Канада. Но в данном случае я имел здоровое сопротивление с нашей стороны и временами близкое к здоровому сопротивление с их стороны. Поэтому мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза, идите вы… И найдите себе серьезного комментатора, который бы всерьез конкурировал со мной", - цитирует журналиста СЭ.

Позже Губерниев сравнил себя с президентом США.

"Мне кажется, по реакции мы сейчас примерно на одном уровне с Дональдом Трампом. Он там никак с Конгрессом договориться не может, а я тут с Гамзой. Компания хорошая. У меня, правда, проблема с точки зрения Мелании, но все знают, что по качеству женщин Россия впереди всех", - подытожил Губерниев.

Такая фантастическая самовлюбленность любимого конферансье Путина вызвала бурную реакцию у российских болельщиков.

"Губастое быдло - просто копирует манеры и повадки главпахана", " Губер превращается в натуральную свинью. Стоп кран оторван, тормозов нет", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики потребовали уволить Губерниева за клевету в адрес чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.