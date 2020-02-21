Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного не смогла побороться за медали одиночного "сингл-микста", заняв лишь 10 место.

Меркушина показала великолепную стрельбу (как по точности, так и по скорости), но испытывала проблемы на трассе. После гонки Анастасия не избегала самокритики, но и обратила внимание на проблему неспортивного характера.

"Мне жаль, что я не настолько сильна, как мои оппоненты в сегодняшней гонке. Но я еще молодая и надеюсь, у меня еще есть время поработать и подтянуться к лидерам. Что касается самой гонки, то сегодня в командах главных конкурентов вышли все сильнейшие - никто не собирается "сливать" эту эстафету, ведь это - чемпионат мира. Да, мы немного потерялись среди них, но я старалась показать тот максимум, на который сейчас готова ", - сказала Меркушина в эксклюзивном комментарии Александру Глывинскому после гонки.

Анастасия Меркушина

"Старалась быстро стрелять, ведь специфика одиночной эстафеты заключается в том, что надо отрабатывать не только на трассе, довольно короткой, но и именно на огневом рубеже, где отыгрывается больше времени. Вот посмотрите - Вирер, пытаясь "выдряпаться" в лидеры, догнала всех, однако сбитое дыхание стоило ей штрафного круга. Конечно, я не попала некоторые свои выстрелы, такое бывает, это - биатлон. Но я старалась стрелять как можно скорее и отыгрывать на стрельбе столько, сколько могла. Будем разбираться почему получилось именно так, а не иначе", - говорит биатлонистка.

Также в комментарии во время прямого эфира UA:биатлон Меркушина рассказала о неприятном нюансе эстафеты.

"На первом круге была нечестная игра среди определенных девушек - давали по лыжах, били по палках, выталкивали других. Даже Вирер жаловалась на это в раздевалке. Посмотрим, будет ли такая грязная игра в женской эстафете. Если так, то буду давать сдачи", - возмущалась Анастасия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Меркушина стала лучшей из украинок в индивидуальной гонке ЧМ.

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