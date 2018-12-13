Грозит тюрьма: полиция устроила облаву на сборную РФ по биатлону

Австрийская полиция предъявила обвинения в серьезных нарушениях антидопинговых правил сборной России по биатлону, которая прибыла в Хохфильцен на 2-й этап Кубка мира. Под подозрением биатлонисты, врачи и массажисты.

"Перед вами фамилии спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", — написал в Instagram спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Он отметил, что использование допинга в Австрии является уголовным преступлением, максимальное наказание за него — три года тюрьмы. Полиция довела до сведения, что все фигуранты списка должны дать показания. Команда уже связалась с консулом — у них есть право на переводчиков, адвокатов и прочее юридическое сопровождение.

В конце августа появилась информация, что четверо представителей России подозреваются Международным союзом биатлонистов (IBU) в употреблении допинга. При этом известно, что трое спортсменов уже завершили карьеру, а один из них не вызывается в национальную сборную.

В декабре из-за проваленных допинг-тестов двое олимпийских чемпионов из России были дисквалифицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийского чемпиона Антона Шипулина не включили в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.