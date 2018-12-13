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Грозит тюрьма: полиция устроила облаву на сборную РФ по биатлону

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Австрийская полиция предъявила обвинения в серьезных нарушениях антидопинговых правил сборной России по биатлону, которая прибыла в Хохфильцен на 2-й этап Кубка мира. Под подозрением биатлонисты, врачи и массажисты.

"Перед вами фамилии спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году", — написал в Instagram спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В список попали спортсмены Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов, Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Он отметил, что использование допинга в Австрии является уголовным преступлением, максимальное наказание за него — три года тюрьмы. Полиция довела до сведения, что все фигуранты списка должны дать показания. Команда уже связалась с консулом — у них есть право на переводчиков, адвокатов и прочее юридическое сопровождение.

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В конце августа появилась информация, что четверо представителей России подозреваются Международным союзом биатлонистов (IBU) в употреблении допинга. При этом известно, что трое спортсменов уже завершили карьеру, а один из них не вызывается в национальную сборную.

В декабре из-за проваленных допинг-тестов двое олимпийских чемпионов из России были дисквалифицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийского чемпиона Антона Шипулина не включили в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
допинговый скандалКубок мира по биатлону
Место
Австрия
Тег
сборная России по биатлону
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минин евген
минин евген
со всех сторон на кацапов навалилось. шо ж такое? ха-ха-ха!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как полиция может предъявить обвинения в допинговых нарушениях? Вы что та с пьете?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Твари кацапские! Получаете между рог везде! Наркоманы мельдониевые!
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