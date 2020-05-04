"Говорить, а не замалчивать": Пидручный высказался о военной агрессии России, намекнув на Усика

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный не понимает, почему некоторые наши спортсмены боятся открыто говорить на тему военной агрессии России по отношению к Украине.

"Тяжело сказать, почему конкретно спрашивают меня об этом. Думаю, так происходит из-за того, что я говорю, и у меня есть конкретная позиция, которая не меняется на протяжении долгих лет. Она проукраинская. Я стараюсь говорить, как есть, а не замалчивать, как некоторые говорят, что нет разницы, чей Крым и так далее. Я считаю, что могу свободно об этом говорить и не бояться высказать свою точку зрения", – сказал Пидручный в интервью на YouTube-канале "Два слова".

Дмитрий Пидручный XSPORT.ua

Скорее всего, своими словами биатлонист намекал на боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые уходят от прямых ответов на вопросы о российской агрессии в Украине и Крыме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный уверен, что крымский полуостров был незаконно захвачен Россией и принадлежит Украине.