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Впервые в истории! Украина взяла "золото" чемпионата мира по биатлону

30.2тЧитать материал на украинском

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования на 12.5 км.

Украинец Дмитрий Пидручный, который накануне сенсационно финишировал 4-м в спринте, смог продемонстрировать великолепные бойцовские качества, завоевав "золото".

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Наш соотечественник неудачно провел первую стрельбу, сделав два промаха и откатившись на 7-е место. Это послужило своеобразной встряской для 27-летнего уроженца Тернополя.

Дмитрий оставшиеся три огневых рубежа провел безупречно, уйдя на заключительный круг первым.

Йоханнс Тингнес Бе, сделавший на второй стойке три неточных выстрела, отставал от украинца на 15 секунд, но догнать так и не смог.

Впервые в истории! Украина взяла "золото" чемпионата мира по биатлону

Эта награда стала первым в истории "золотом" мужской сборной Украины на чемпионатах мира.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

"Пока без эмоций, не верится, что это наконец-то случилось. Пока сложно что-то сказать. Эта гонка пока как в тумане. Говорить об эмоциях пока сложно. Я знал, что сегодня сложная погода. Когда после второй стойки вышел вторым, мне кричали, что там группа идет. Понимал, что все будет решаться на последней стрельбе. Нужно было отработать чисто и быстро, чтобы бороться за медали. Повезло, что соперники много ошибались", – оценил свое выступление Пидручный.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в женской гонке преследования на последнем круге случилась настоящая драма.

Отметим, что старт чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде едва не был омрачен смертельной трагедией.

8 марта украинские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке в Эстерсунде.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
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Жумбей Борис
Жумбей Борис
Руснявые,извольте найух!!!Мы сегодня не подаем.Вас Бог простит.Наша задача состоит в том,что-бы ускорить вашу встречу с Господом(цитата).
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7
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Весь год ничего не показывал, а тут ходом вторую гонку идёт на уровне Бе. Без допинга однозначно не обошлось.
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2
8
2 из 6 ответов | показать все
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Горелов Сергей, ". Без допинга однозначно не обошлось." , Скорее всего вы правы.
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3
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Горелов Сергей, написало тело из пенетрации,которую тупо только и ловят на допинге,лишают символов и гимна))) Мельдоний те в сраку для ускорения адекватности.
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4
1

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