Впервые в истории! Украина взяла "золото" чемпионата мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершилась мужская гонка преследования на 12.5 км.

Украинец Дмитрий Пидручный, который накануне сенсационно финишировал 4-м в спринте, смог продемонстрировать великолепные бойцовские качества, завоевав "золото".

Наш соотечественник неудачно провел первую стрельбу, сделав два промаха и откатившись на 7-е место. Это послужило своеобразной встряской для 27-летнего уроженца Тернополя.

Дмитрий оставшиеся три огневых рубежа провел безупречно, уйдя на заключительный круг первым.

Йоханнс Тингнес Бе, сделавший на второй стойке три неточных выстрела, отставал от украинца на 15 секунд, но догнать так и не смог.

Эта награда стала первым в истории "золотом" мужской сборной Украины на чемпионатах мира.

"Пока без эмоций, не верится, что это наконец-то случилось. Пока сложно что-то сказать. Эта гонка пока как в тумане. Говорить об эмоциях пока сложно. Я знал, что сегодня сложная погода. Когда после второй стойки вышел вторым, мне кричали, что там группа идет. Понимал, что все будет решаться на последней стрельбе. Нужно было отработать чисто и быстро, чтобы бороться за медали. Повезло, что соперники много ошибались", – оценил свое выступление Пидручный.

