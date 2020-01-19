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19 января • обновлено в 14:13
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Украинка выдала великолепную гонку на Кубке мира по биатлону

Украинка выдала великолепную гонку на Кубке мира по биатлону
Соревнования прошли в сложных погодных условиях
1.4т Читать материал на украинском

На 5-м этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершилась женская гонка преследование на дистанции 10 км.

Украинская биатлонистка Вита Семеренко стала единственной спортсменкой среди 59 участниц, которая не допустила ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах. Такая точность позволила 34-летней сумчанке отыграть 26 мест и финишировать на восьмой позиции.

Ее сестра Валентина совершила один неточный выстрел на стойке и завершила сражение 18-й.

Юлия Джима пасьют провалила. Киевлянка сделала 7 промахов и не смогла финишировать.

Украинка выдала великолепную гонку на Кубке мира по биатлону

Новости
Сборная Украины по биатлону упустила медаль в эстафете на Кубке мира

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Прима, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного при большом снегопаде финишировала на восьмом месте в эстафете.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Юлия Джима Валя Семеренко Вита Семеренко
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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