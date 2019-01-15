Гонка Кубка мира по биатлону отменена: что случилось

Первая гонка 5-го этапа Кубка мира по биатлону, которая должна была состояться 16 января, отменена из-за сложных погодных условий.

Химгау-Арена в Рупольдинге Tobias Hase / dpa

Старт спринта на 10 км у мужчин был запланирован на 16 января на 15:30 по киевскому времени, однако из-за сильных снегопадов в районе Траунштайна организаторы решили отменить соревнования в среду.

"Безопасность людей на первом месте", – цитирует Bild руководство IBU. Сообщается, что условия на Химгау-Арене в данный момент не позволяют проводить никаких мероприятий, поэтому накануне была отменена и церемония открытия этапа.

Новая дата проведения мужского спринта будет объявлена позже.

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5-й этап КМ по биатлону сезона 2018/2019 должен пройти с 16 по 20 января в немецком городе Рупольдинг. Он будет включать в себя три дисциплины — спринт, эстафету и масс-старт.

В декабре прошлого года в словенской Поклюке была отменена индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км, которая должна была состояться в рамках 1-го этапа Кубка мира по биатлону. Причина - сложные погодные условия: туман.

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