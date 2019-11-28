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29 ноября • обновлено в 11:16
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"Гнобить русских": глава украинского биатлона рассказал об отношении к России

6.4т
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал мнение о допинге в России и объяснил, почему украинская федерация заняла нейтральную позицию, не критикуя спортсменов РФ.

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

Фото Константина Клименко

"Моя позиция такова: в России не только плохие и негативные люди. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов. У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда-то помиримся и будем мирно жить", – отметил Брынзак в интервью "Трибуне".

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Напомним, глава украинской федерации также признал, что допинг использовали не только в России, но и в Украине. В частности, он вспомнил ситуации с украинскими биатлонистами Сергеем Седневым и Ольгой Абрамовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону – известен состав украинской сборной на первые гонки сезона.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персона
Владимир Брынзак
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Комментарии
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Брынзак,как с Луны свалился...
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0
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фил филька
фил филька
смысл заголовка ДИАМЕТРАЛЬНО противоположен смыслу статьи. зачем это делает эта помойка не пойму
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4
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Федоров Федор
Федоров Федор
фил филька, разжигания вражды и ненависти. Можно бы уже давно понять миссию оboSSa.
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2
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Если бы хотя бы на месяц с укрозомбоящиков убрать агрессивную пропаганду, у многих начнут отваливаться кастрюли!
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6
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Понтелеймон Кулиш, Если бы хотя бы на месяц с рашазомбоящиков убрать агрессивную пропаганду, у многих начнут отваливаться кокошники!
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2
2

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