"Гнобить русских": глава украинского биатлона рассказал об отношении к России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал мнение о допинге в России и объяснил, почему украинская федерация заняла нейтральную позицию, не критикуя спортсменов РФ.

Владимир Брынзак Фото Константина Клименко

"Моя позиция такова: в России не только плохие и негативные люди. Есть и спортсмены нормальные, которых мы знаем и общаемся. Когда приезжаем в Контиолахти, там много русских болельщиков, которые искренне поддерживают наших биатлонистов. У нас поддерживают идею, что мы должны освистывать и гнобить русских. Но если они нормальные люди, то почему это нужно делать? Все равно мы когда-то помиримся и будем мирно жить", – отметил Брынзак в интервью "Трибуне".

Напомним, глава украинской федерации также признал, что допинг использовали не только в России, но и в Украине. В частности, он вспомнил ситуации с украинскими биатлонистами Сергеем Седневым и Ольгой Абрамовой.

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