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29 февраля • обновлено в 22:34
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Гимн Украины на чемпионате Европы по биатлону: яркое видео

1.9т
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27 февраля в белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону сборная Украины завоевала золотую медаль в смешанной эстафете.

Из-за разборок сборных Беларуси и Норвегии торжественную церемонию перенесли на субботу, 29 февраля.

На пьедестале почета украинскую команду представляли лишь девушки. Пидручный и Прима досрочно покинули континентальное первенство из-за подготовки к 7-му этапу Кубка мира.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться моментом триумфа нашей страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Европы по биатлону
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-яркое видео
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