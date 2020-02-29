27 февраля в белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону сборная Украины завоевала золотую медаль в смешанной эстафете.

Из-за разборок сборных Беларуси и Норвегии торжественную церемонию перенесли на субботу, 29 февраля.

На пьедестале почета украинскую команду представляли лишь девушки. Пидручный и Прима досрочно покинули континентальное первенство из-за подготовки к 7-му этапу Кубка мира.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться моментом триумфа нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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