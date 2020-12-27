Где смотреть Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона

Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный примут участие в Рождественской гонке-2020, которая состоится 28 декабря, в понедельник, в немецком Рупольдинге.

Традиционное мероприятие под названием World Team Challenge, впервые за 19 лет, пройдет не на стадионе футбольного клуба "Шальке" – "Фелтинс-Арене", а на "Химгау-Арене".

Из-за пандемии COVID-19 организаторы приняли решение не проводить соревнование на закрытом футбольном стадионе.

Федерация Германии, которая хотела сохранить мероприятие, решила перенести это международное шоу из Гельзенкирхена на открытое пространство. Туда, где будет проходить чемпионат мира в январе 2021 года.

Отметим, что в гонке не будут принимать участие биатлонисты из Франции и Норвегии.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть Рождественскую гонку-2020 на телеканале Eurosport. Также вещание запланировано на российском канале "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

"UA:Перший" не будут транслировать соревнование, из-за того, что World Team Challenge не входит в список биатлонных мероприятий, которые можно показывать на территории Украины.

Рождественская гонка-2020. Расписание прямых трансляций

19:10 — Масс-старт

20:25 — Гонка преследования

*время киевское

Состав участников Рождественской гонки-2020

Украина: Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный

Германия: Дениз Херманн / Бенедикт Долль

Германия: Франциска Пройс / Симон Шемп

Италия: Доротея Вирер / Лукас Хофер

Чехия: Маркета Давидова / Михал Крчмарж

Австрия: Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард

Швейцария: Лена Хекки / Себастьян Штальдер

Швеция: Элизабет Хогберг / Турстейн Стенерсен

Беларусь: Динара Алимбекова / Антон Смольский

Россия: Евгения Павлова / Матвей Елисеев

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлогодними участниками от Украины стали Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наши соотечественники заняли второе место.

Напомним, что в позапрошлом году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции.