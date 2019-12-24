Где смотреть Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный примут участие в Рождественской гонке-2019, которая состоится 28 декабря, в субботу, в немецком Гельзенкирхене.

Wir präsentieren zwei weitere hochkarätige Teams 🤩🤩🤩

Der Verfolgungsweltmeister von Östersund Dmytro Pidruchnyi tritt mit Anastassija Merkuschyna an 🇺🇦.

Michal Krčmář kehrt auf Schalke zurück und bringt Markéta Davidová mit 🇨🇿. pic.twitter.com/g16qTEljTe — Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 12, 2019

Традиционное мероприятие под названием World Team Challenge, как и предыдущие 18 лет, пройдет на стадионе футбольного клуба "Шальке" — "Фелтинс Арена".

Украинские любители биатлона смогут посмотреть Рождественскую гонку-2019 на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Планета", а также в прямом эфире "Беларусь 5".

"UA:Биатлон" и "UA:Перший" не будут показывать соревнование, так как оно не входит в перечень таких, которые общественный вещатель вправе транслировать на территории Украины.

Рождественская гонка-2019. Расписание прямых трансляций

18:35 - Церемония открытия

19:15 - Масс-старт

20:05 - Гонка преследования

*время киевское

В записи гонку можно будет посмотреть 29 декабря в 01:05 и в 08:40 на канале "Матч! Планета", а в 07:45 — на "Матч! Арена". В 10:50 и 11:45 на "Матч ТВ".

Состав участников Рождественской гонки-2019

Дениз Херрманн и Бенедикт Долль, Германия

Лаура Дальмайер и Эрик Лессер, Германия

Марте Олсбю и Ветле Кристиансен, Норвегия

Лиза Хаузер и Джулиан Эберхард, Австрия

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, Украина

Екатерина Юрлова и Матвей Елисеев, Россия

Доротея Вирер и Лукас Хофер, Италия

Михал Крчмар и Маркета Давидова, Чехия

Напомним, что в прошлом году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции.

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