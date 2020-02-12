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12 февраля • обновлено в 18:38
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Где смотреть онлайн чемпионат мира по биатлону: расписание трансляций

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В итальянской Антхольц-Антерсельве в четверг, 13 февраля, стартует 54-й чемпионат мира по биатлону.

Спортсмены разыграют 12 комплектов наград в смешанной, одиночной смешанной и классической эстафетах, спринте, индивидуальной гонке, гонке преследования и масс-старте.

В Украине следить за ходом чемпионата можно будет благодаря прямым трансляциям на телеканале UA:Перший, а также в интернете на платформе Суспільне|Біатлон.

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В России мировое первенство в полном объеме покажет каналы "Матч ТВ" и "Евроспорт".

А канал "Беларусь 5" организовывает прямые эфиры из Италии на Беларусь.

Расписание чемпионата мира по биатлону 2020:

  • 13 февраля (четверг) – 15:45. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км

  • 14 февраля (пятница) – 15:45. Женщины. Спринт 7,5 км

  • 15 февраля (суббота) –15:45. Мужчины. Спринт 10 км

  • 16 февраля (воскресенье) – 14:00. Женщины. Гонка преследования 10 км. 16:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

  • 18 февраля (вторник) – 15:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

  • 19 февраля (среда) –15:15. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

  • 20 февраля (четверг) – 16:15. Одиночная смешанная эстафета

  • 22 февраля (суббота) – 12:45. Женщины. Эстафета 4x6 км. 15:45. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

  • 23 февраля (воскресенье) – 13:30. Женщины. Масс-старт 12,5 км. 16:00. Мужчины. Масс-старт 15 км

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал о радикальном решении перед стартом ЧМ по биатлону.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
Италия Антхольц
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