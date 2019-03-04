Где смотреть чемпионат мира по биатлону: расписание трансляций

В шведском городе Эстерсунд с 7 по 17 марта 2019 года пройдет 53-й чемпионат мира по биатлону.
Мундиаль будет включать семь дисциплин: спринт, гонку преследования, одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету, классическую эстафету, индивидуальную гонку и масс-старт.
Стрельбище биатлонного стадиона в Эстерсунде
Чемпионат.com
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.
Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA:Бiатлон. Кроме того, мировое первенство из Швеции покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".
7 марта, четверг
17:15, смешанная эстафета (2 х 6 км + 2 х 7,5 км): Sport1, UA:Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
8 марта, пятница
17:15, спринт, женщины (7,5 км): Sport1, UA:Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
9 марта, суббота
17:30, спринт, мужчины (10 км): Sport1, UA:Перший, Eurosport 1, Матч ТВ
10 марта, воскресенье
14:45, гонка преследования, женщины (10 км): Sport1, UA:Перший, Eurosport 1
17:30, гонка преследования, мужчины (12,5 км): Sport1, UA:Перший, Eurosport 1
12 марта, вторник
16:30, индивидуальная гонка (15 км)
13 марта, среда
17:10, индивидуальная гонка (20 км)
14 марта, четверг
18:10, одиночная смешанная эстафета (4 х 3 км + 1,5 км)
16 марта, суббота
14:15, эстафета, женщины (4 х 6 км)
17:30, эстафета, мужчины (4 х 7,5 км)
17 марта, воскресенье
14:15, женщины, масс-старт (12,5 км)
17:00, мужчины, масс-старт (15 км)
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидеру сборной Украины по биатлону Елене Пидгрушной диагностировали воспаление сердечной мышцы, что не позволяет спортсменке заниматься спортом в ближайшее время. Пидгрушная пропустит остаток сезона и не выступит на чемпионате мира.
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