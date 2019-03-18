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Где смотреть 9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

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В норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта стартует последний, девятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/19. Этап будет включать три дисциплины спринт, гонку преследования и масс-старт.

Стадион в Холменколлене

Стадион в Холменколлене

Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA:Бiатлон. Кроме того, кубковое первенство из Норвегии будут транслировать Eurosport 1 и "Матч ТВ".

Новости
Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

21 марта

17:30, спринт, женщины 7.5 км: "UA:Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

22 марта

17:30, спринт, мужчины 10 км: "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5". "UA:Перший" покажет гонку в записи в 02:00, 23 марта.

23 марта

16:00, гонка преследования среди женщин на 10 км: "UA:Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

18:15, гонка преследования среди мужчин на 12.5 км: "UA:Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

24 марта

15:00, масс-старт, женщины 12.5 км: "UA:Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

17:30, масс-старт. мужчины, 15 км: "UA:Перший", "Sport 1", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина финишировала в топ-5 медального зачета чемпионата мира по биатлону, опередив Россию.

10 марта Дмитрий Пидручный взял "золото" в индивидуальной гонкечемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

16 марта женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Наша команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
НорвегияХолменколлен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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