Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и расписание трансляций

В пригороде столицы Норвегии Осло Холменколлене с 15 по 18 марта прходит 8-й этап Кубка мира по биатлону. Он включает в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и классическую эстафету.

Украинские болельщики могут насладиться прямыми трансляциями соревнования на телеканале "UA:Перший". Кроме того, этап в Холменколлене традиционно показывает спутниковый канал "Евроспорт", а также российские "Матч! Арена" / "Матч ТВ".

Расписание этапа

15 марта, четверг

12:55, женщины, спринт на 7.5 км / ОТЧЕТ

15:40, мужчины, спринт на 10 км / ОТЧЕТ

17 марта, суббота

13:20, женщины, эстафета 4х6 км. "UA:Перший", "Евроспорт 1", "Матч! Арена". (В записи: 18:45 - Евроспорт 2, 19:25 - "Матч! Арена", 16 марта, 01:35 - "UA:Перший")

15:45, мужчины, гонка преследования на 12.5 км. "UA:Перший", "Евроспорт 1", "Матч ТВ"

18 марта, воскресенье

13:00, женщины, гонка преследования на 10 км. "Матч ТВ", "Евроспорт 1". (В записи 14:00 - "UA:Перший")

15:45, мужчины, эстафета 4х7.5 км. "UA:Перший", "Евроспорт 1", "Матч ТВ"

Напомним, что на 7-м этапе КМ сборная Украины завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.

Во время церемонии награждения нашим биатлонистам устроили настоящие овации.