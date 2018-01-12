Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В итальяно-немецком городке Антхольц-Антерсельве в Южном Тироле состоится 6-й этап Кубка мира по биатлону. Соревнования на трассе "Зюдтироль-Арены" пройдут с 18 по 21 января и будут включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

Украинские любители биатлона могут посмотреть все гонки в прямом эфире. Традиционно трансляции организует телеканал "UA:Перший".

Кроме того, этап в Италии покажет спутниковый канал Eurosport, а также российский "Матч ТВ".

Расписание этапа

18 января, четверг

15:15 - спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

19 января, пятница

15:15 - спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

20 января, суббота

14:15 - гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

16:00 - гонка преследования, мужчины 12.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

21 января, воскресенье

13:30 - масс-старт, женщины 12.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

15:45 - масс-старт, мужчины 15 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

Напомним, что в РФ началась паника из-за сборной России по биатлону.