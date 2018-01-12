Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В итальяно-немецком городке Антхольц-Антерсельве в Южном Тироле состоится 6-й этап Кубка мира по биатлону. Соревнования на трассе "Зюдтироль-Арены" пройдут с 18 по 21 января и будут включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.
Украинские любители биатлона могут посмотреть все гонки в прямом эфире. Традиционно трансляции организует телеканал "UA:Перший".
Кроме того, этап в Италии покажет спутниковый канал Eurosport, а также российский "Матч ТВ".
Расписание этапа
18 января, четверг
15:15 - спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
19 января, пятница
15:15 - спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
20 января, суббота
14:15 - гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
16:00 - гонка преследования, мужчины 12.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
21 января, воскресенье
13:30 - масс-старт, женщины 12.5 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
15:45 - масс-старт, мужчины 15 км - "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"
Напомним, что в РФ началась паника из-за сборной России по биатлону.
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