Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 15 по 19 января в немецком Рупольдинге состоится 5-й этап Кубка мира по биатлону.

Биатлонный стадион в Рупольдинге bet-ring.ru

Состав мужской сборной Украины остался без изменений, а в женской тренеры решили освободить от выступлений Анастасию Меркушину. Спортсменка будет нацеленно готовиться к шестому этапу Кубка мира в Поклюке.

Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство транслирует "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

15 января, среда

15:30. Спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

16 января, четверг

15:30. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

17 января, пятница

15:30. Эстафета, женщины 4х6 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

18 января, суббота

15:30. Эстафета, мужчины 4х7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

19 января, воскресенье

13:15. Гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

15:30. Гонка преследования, мужчины 12.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 4-м этапе КМ в Оберхофе украинцы финишировали за пределами топ-15.

Отметим, что мужская эстафета завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.

"UA:Перший" опозорился с показом гонки, уйдя на рекламу во время ключевой стрельбы нашего спортсмена.

В спринтерской гонке 9 января украинки выступили провально. Пидгрушная заняла лишь 36-е место.

В эстафете женская сборная Украины также осталась без медалей, финишировав в топ-6.

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