Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 15 по 19 января в немецком Рупольдинге состоится 5-й этап Кубка мира по биатлону.
Биатлонный стадион в Рупольдинге
bet-ring.ru
Состав мужской сборной Украины остался без изменений, а в женской тренеры решили освободить от выступлений Анастасию Меркушину. Спортсменка будет нацеленно готовиться к шестому этапу Кубка мира в Поклюке.
Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".
Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство транслирует "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".
15 января, среда
15:30. Спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
16 января, четверг
15:30. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
17 января, пятница
15:30. Эстафета, женщины 4х6 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
18 января, суббота
15:30. Эстафета, мужчины 4х7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
19 января, воскресенье
13:15. Гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
15:30. Гонка преследования, мужчины 12.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, на 4-м этапе КМ в Оберхофе украинцы финишировали за пределами топ-15.
Отметим, что мужская эстафета завершилась победой Норвегии. Сборная Украины замкнула первую десятку.
"UA:Перший" опозорился с показом гонки, уйдя на рекламу во время ключевой стрельбы нашего спортсмена.
В спринтерской гонке 9 января украинки выступили провально. Пидгрушная заняла лишь 36-е место.
В эстафете женская сборная Украины также осталась без медалей, финишировав в топ-6.
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.