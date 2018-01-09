Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В немецком городе Рупольдинг с 10 по 14 января 2018 года состоится 5-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: индивидуальную гонку, эстафету и масс-старт.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть все гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организует телеканал "UA:Перший". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1/2 и "Матч ТВ".

Расписание этапа

10 января, среда

15:20 - индивидуальная гонка, мужчины 20 км : "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

11 января, четверг

15:20 - индивидуальная гонка, женщины 15 км : "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

12 января, пятница

15:30 - эстафета, мужчины 4x7,5 км : "UA:Перший", Eurosport, "Матч ТВ"

13 января, суббота

15:30 - эстафета, женщины 4x6 км : "UA:Перший", Eurosport 2, "Матч ТВ"

14 января, воскресенье

13:15 - масс-старт, мужчины 15 км : "UA:Перший", "Матч ТВ"

15:40 - масс-старт, женщины 12,5 км : "UA:Перший", "Матч ТВ"

Напомним, что в Беларуси вымогают деньги за двукратную чемпионку Украины по биатлону.