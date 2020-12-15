Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 17 по 20 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону. Самое популярное зимнее лыжное соревнование планеты будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и масс-старт.

Биатлонный стадион в Хохфильцене IBU

Украинские поклонники биатлона смогут поболеть за своих любимцев у экранов телевизоров. Прямые трансляции организует телеканал "UA: Перший". Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".

17 декабря

15:15 10 км спринт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

18 декабря

15:15 7.5 км спринт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

19 декабря

14:00 12.5 км гонка преследования, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

16:00 10 км гонка преследования, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

20 декабря

13:00 15 км масс-старт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15:25 12.5 км масс-старт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап также прошел в Австрии. Согласно коронавирусному календарю на сезон 2020/2021, первые шесть этапов являются спаренными и проходят по два подряд в одном месте.

Отметим, что лучшим достижением Украины в индивидуальных гонках в текущем сезоне является 9-е место Вали Семеренко в спринте.