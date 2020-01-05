Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 6 по 12 января в самом центре Германии в земле Тюрингия пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону.
Биатлонный стадион в Оберхофе
fellowtraveler.ru
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".
Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство будет транслировать "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".
9 января, четверг
15.30. Спринт 7.5 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
10 января, пятница
15.30. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
11 января, суббота
13.00. Эстафета 4х6 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
15.15. Эстафета 4х7.5 км, мужчины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
12 января, воскресенье
13.45. Масс-старт 12.5 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
15.30. Масс-старт 15 км, мужчины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного стала вице-чемпионом традиционной Рождественской гонки по биатлону.
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