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5 января • обновлено в 15:58
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Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
Этап в Оберхофе будет включать в себя три дисциплины: спринт, эстафету и масс-старт
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С 6 по 12 января в самом центре Германии в земле Тюрингия пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону.

Биатлонный стадион в Оберхофе

Биатлонный стадион в Оберхофе

fellowtraveler.ru

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство будет транслировать "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

9 января, четверг

15.30. Спринт 7.5 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

10 января, пятница

15.30. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

11 января, суббота

13.00. Эстафета 4х6 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.15. Эстафета 4х7.5 км, мужчины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

12 января, воскресенье

13.45. Масс-старт 12.5 км, женщины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

15.30. Масс-старт 15 км, мужчины - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport"

*время киевское

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Германия Оберхоф
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