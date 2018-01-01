Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В немецком городе Оберхофе с 4 по 7 января 2018 года пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и классическую эстафету

Украинские любители биатлона смогут посмотреть все гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организует телеканал "UA:Перший". Кроме того, этап в Оберхофе покажет Eurosport .

Расписание этапа

4 января, четверг

14:30, спринт, женщины: "UA:Перший", Eurosport

5 января, пятница

16:15, спринт, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

6 января, суббота

14:15, гонка преследования, женщины: "UA:Перший", Eurosport

17:00, гонка преследования, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

7 января, воскресенье

13:30, эстафета, женщины: "UA:Перший", Eurosport

16:30, эстафета, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

Напомним, что этап в Оберхофе пропустят лидеры сборной Украины по биатлону.