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Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

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В немецком городе Оберхофе с 4 по 7 января 2018 года пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и классическую эстафету

Украинские любители биатлона смогут посмотреть все гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организует телеканал "UA:Перший". Кроме того, этап в Оберхофе покажет Eurosport .

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Расписание этапа

4 января, четверг

14:30, спринт, женщины: "UA:Перший", Eurosport

5 января, пятница

16:15, спринт, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

6 января, суббота

14:15, гонка преследования, женщины: "UA:Перший", Eurosport

17:00, гонка преследования, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

7 января, воскресенье

13:30, эстафета, женщины: "UA:Перший", Eurosport

16:30, эстафета, мужчины: "UA:Перший", Eurosport

Напомним, что этап в Оберхофе пропустят лидеры сборной Украины по биатлону.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ГерманияОберхоф
Объект
Сборная Украины по биатлону
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