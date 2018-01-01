Где смотреть 4-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В немецком городе Оберхофе с 4 по 7 января 2018 года пройдет 4-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и классическую эстафету
Украинские любители биатлона смогут посмотреть все гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организует телеканал "UA:Перший". Кроме того, этап в Оберхофе покажет Eurosport .
Расписание этапа
4 января, четверг
14:30, спринт, женщины: "UA:Перший", Eurosport
5 января, пятница
16:15, спринт, мужчины: "UA:Перший", Eurosport
6 января, суббота
14:15, гонка преследования, женщины: "UA:Перший", Eurosport
17:00, гонка преследования, мужчины: "UA:Перший", Eurosport
7 января, воскресенье
13:30, эстафета, женщины: "UA:Перший", Eurosport
16:30, эстафета, мужчины: "UA:Перший", Eurosport
Напомним, что этап в Оберхофе пропустят лидеры сборной Украины по биатлону.
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