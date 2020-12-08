Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В пятницу, 11 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Соревнование будет включать в себя три дисциплины: спринт, эстафету и гонку преследования.

Украинские поклонники биатлона смогут поболеть за своих любимцев у экранов телевизоров. Прямые трансляции организует телеканал "UA: Перший". Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".

12:30, 7.5 км спринт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15:20, 10 км спринт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

12:45, 4x6 км эстафета, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15:45, 12.5 км гонка преследования, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-2, "МатчТВ", "Беларусь 5")

12:45, 10 км гонка преследования, женщины ("UA: Перший", Eurosport-2, "МатчТВ", "Беларусь 5")

15:00, 4x7.5 км эстафета, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

Как сообщал OBOZREVATEL, спаренные 1-й и 2-й этап прошли в финском Контиолахти. Сборная Украины показала неудовлетворительный результат, ни разу не поднявшись на подиум. В эстафете женская команда замкнула топ-5. Среди индивидуальных гонок стоит отметить 12-е место Дарьи Блашко, которое стало ее личным рекордом в Кубке мира.