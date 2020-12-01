Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
В Контиолахти в четверг, 3 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Соревнование будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.
Украинские поклонники биатлона смогут насладиться трансляциями из Финляндии в прямом эфире на телеканале "UA: Перший". Кроме того, гонки покажут Eurosport, "МатчТВ", и "Беларусь 5".
3 декабря, четверг
14:30, 10 км спринт, мужчины (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
17:30, 7.5 км спринт, женщины (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
5 декабря, суббота
14:20, 12.5 км гонка преследования, мужчины (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
16:15, 4x6 км эстафета, женщины (UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
6 декабря, воскресенье
13:45, 4x7.5 км эстафета, мужчины (UA: Перший, Eurosport 2, "МатчТВ", "Беларусь 5")
16:15, 10 км гонка преследования, женщины ("UA: Перший, Eurosport 1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ мужская сборная Украины провально выступила в спринтерских гонках.
Также неудачно для нас сложились индивидуальные гонки. У мужчин лучшим среди украинцев стал Артем Прима (27-е место), а у женщин Юлия Джима замкнула первую десятку.