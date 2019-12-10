Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В австрийском городке Хохфильцен с 13 по 15 декабря пройдет 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Стадион в Хохфильцене IBU

Состав сборной Украины претерпел изменения. У мужчин место в составе потерял Тарас Лесюк. У женщин на Кубок IBU отправились Анастасия Меркушина и Надежда Белкина. Вернулась в основную сборную Елена Пидгрушная.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство транслирует "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

13 декабря (пятница)

12:30. Спринт, женщины 7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

15:20. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

14 декабря (суббота)

12:30. Эстафета, женщины 4х6 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

15:55. Гонка преследования, мужчины 12.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

15 декабря (воскресенье)

13:00. Гонка преследования, женщины 10 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

15:15. Эстафета, мужчины 4х7.5 км - "UA:Перший", "Матч ТВ", "Евроспорт 1", "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе мужская сборная Украины продемонстрировала в эстафете лучший результат за последние 2 года, заняв 6-е место.

5 декабря в индивидуальной гонке Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию.

В сингл-миксте Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Затем наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

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