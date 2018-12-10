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Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

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В австрийском городке Хохфильцен со 13 по 16 декабря 2018 года состоится 2-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

Стадион в Хохфильцене

Стадион в Хохфильцене

IBU

Украинские любители биатлона смогли посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Австрии организуют телеканалы "UA:Перший". и Sport 1. Комментировать соревнования в этом сезоне будут Александр Тынгаев и Владислав Шалота.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно было следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Хохфильцене покажет Eurosport 1/2, "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

13 декабря, четверг

15:15, спринт, женщины, 7,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

14 декабря, пятница

15:15, спринт, мужчины, 10 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15 декабря, суббота

12:20, гонка преследования, женщины, 10 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15:45, гонка преследования, мужчины, 12,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

16 декабря, воскресенье

12:15, эстафета, женщины, 4х6 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15:15, эстафета, мужчина, 4х7,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 2, Беларусь 5

Новости
''Выиграли все'': тренер сборной Украины по биатлону о победе Джимы

Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

В классической смешанной эстафете наша команда в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы на трассе в Поклюкезаняла девятую строчку из 19 команд.

Кроме того, на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфунаша сборная завоевала лидерствов Кубке наций.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
АвстрияХохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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