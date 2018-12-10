Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В австрийском городке Хохфильцен со 13 по 16 декабря 2018 года состоится 2-й этап Кубка мира по биатлону. Он будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

Стадион в Хохфильцене IBU

Украинские любители биатлона смогли посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Австрии организуют телеканалы "UA:Перший". и Sport 1. Комментировать соревнования в этом сезоне будут Александр Тынгаев и Владислав Шалота.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно было следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Хохфильцене покажет Eurosport 1/2, "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

13 декабря, четверг

15:15, спринт, женщины, 7,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

14 декабря, пятница

15:15, спринт, мужчины, 10 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15 декабря, суббота

12:20, гонка преследования, женщины, 10 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15:45, гонка преследования, мужчины, 12,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

16 декабря, воскресенье

12:15, эстафета, женщины, 4х6 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 1, Беларусь 5

15:15, эстафета, мужчина, 4х7,5 км: "UA:Перший", Sport 1, Eurosport 2, Беларусь 5

Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

В классической смешанной эстафете наша команда в составе Виты Семеренко, Елены Пидгрушной, Сергея Семенова и Артема Примы на трассе в Поклюкезаняла девятую строчку из 19 команд.

Кроме того, на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфунаша сборная завоевала лидерствов Кубке наций.