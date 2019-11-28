Где смотреть 1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В шведском городке Эстерсунд с 30 ноября по 8 декабря 2019 года пройдет 1-й этап Кубка мира по биатлону.

Он будет включать в себя пять дисциплин: одиночную смешанную эстафету (супермикст), смешанную эстафету, спринт, индивидуальную гонку и эстафету.

Биатлонный стадион в Эстерсунде Википедия

Украину в Швеции будет представлять Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Дарья Блашко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший". Комментировать соревнования в этом сезоне будут Владислав Шалота и и Сергей Ружицкий.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе UA:Бiатлон. Кроме того, кубковое первенство будет транслировать Eurosport 1, "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

30 ноября

14:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) - "UA:Перший" ,"Матч ТВ", "Евроспорт 1", БТ5.

В записи: 23:45 - "Матч! Арена", 1 декабря в 05:30 - "Евроспорт 2", 05:50 - "Матч ТВ"

16:00 . Смешанная эстафета - "UA:Перший" ,"Матч ТВ", "Евроспорт 1", БТ5.

В записи: 19:10 - "Матч! Арена", 1 декабря в 00:35 - "Матч! Арена", в 06:10 - "Евроспорт 2", в 06:50 - "Матч ТВ"

1 декабря

13:30. Спринт, мужчины 10 км - "UA:Перший" ,"Матч ТВ", "Евроспорт 1"

В записи: 15:15 - БТ5, 15:40 - Евроспорт 1, 18:00 - "Матч! Арена"

16:30 . Спринт, женщины, 7.5 км - "UA:Перший" ,"Матч! Арена", "Евроспорт 1"

4 декабря

17:15. Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км (расписание появится позже)

5 декабря

17:20. Индивидуальная гонка, женщины, 15 км (расписание появится позже)

7 декабря

18:30. Эстафета, мужчины, 4х7.5 км (расписание появится позже)

8 декабря

16:30. Эстафета, женщины, 4х6 км (расписание появится позже)

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Украина финишировала в топ-5 медального зачета чемпионата мира по биатлону, опередив Россию.

10 марта Дмитрий Пидручный взял "золото" в индивидуальной гонкечемпионата мира. Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

16 марта женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете.

Наша команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!