1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В словенском городке Поклюка со 2 по 9 декабря 2018 года проходит 1-й этап Кубка мира по биатлону. Он включает в себя четыре дисциплины: смешанную эстафету, индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.

Стадион в Поклюке Олимпитека

Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Словении организует телеканал "UA:Перший". Комментировать соревнования в этом сезоне будут Александр Тынгаев и Владислав Шалота.

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Поклюке покажет Eurosport 1/2 и "Матч ТВ".

2 декабря, воскресенье

13:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ

15:30. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ

6 декабря, четверг

11:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ

15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ

7 декабря, пятница

15:15. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ

8 декабря, суббота

15:15. Спринт, 7,5 км, женщины: UA:Перший, Евроспорт 1, "Матч ТВ"

9 декабря, воскресенье

12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины:(программа появится позже)

15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины: (программа появится позже)

*время киевское

Напомним, что в этом сезоне нет ни одного этапа в России. Кроме того, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.