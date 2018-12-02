1-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В словенском городке Поклюка со 2 по 9 декабря 2018 года проходит 1-й этап Кубка мира по биатлону. Он включает в себя четыре дисциплины: смешанную эстафету, индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.
Стадион в Поклюке
Олимпитека
Украинские любители биатлона могут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Словении организует телеканал "UA:Перший". Комментировать соревнования в этом сезоне будут Александр Тынгаев и Владислав Шалота.
Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно следить на цифровой платформе UA: Бiатлон. Кроме того, этап в Поклюке покажет Eurosport 1/2 и "Матч ТВ".
2 декабря, воскресенье
13:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ
15:30. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ
6 декабря, четверг
11:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ
15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ
7 декабря, пятница
15:15. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ
8 декабря, суббота
15:15. Спринт, 7,5 км, женщины: UA:Перший, Евроспорт 1, "Матч ТВ"
9 декабря, воскресенье
12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины:(программа появится позже)
15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины: (программа появится позже)
*время киевское
Напомним, что в этом сезоне нет ни одного этапа в России. Кроме того, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.