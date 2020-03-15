Биатлонисты сборной Фрарнции уронили своего партнера по команде Мартена Фуркада, когда качали его после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

"Опасайся коронавируса, опасайся сборную Франции. Поздравляю Мартена и всю команду с великолепным сезоном", – написал в Instagram биатлонист Яков Фак, который и выложил видео с инцидентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в финском Контиолахти, Фуркад выиграл мужскую гонку преследования на 12.5 км. Эта гонка стала последней в карьере легендарного француза

Позже знаменитая финская биатлонистка Кайса Макарайнен также объявила о завершении спортивной карьеры.

37-летняя спортсменка, которая трижды выигрывала Кубок мира (2010/11, 2013/14, 2017/18), провела последнюю гонку в Контиолахти, разрыдавшись на финише пасьюта.

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