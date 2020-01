"Флойд это на потом": назван ближайший соперник МакГрегора

Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим", – заявил Уайт.

Отреагировал глава промоушена и на слова экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера, который объявил о матче-реванше против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

"Мы говорили с Флойдом. У нас есть общие планы. Но сегодня только закончился бой. И следующий – Хабиб. Флойд это на будущее. У нас есть совместные планы на будущее", – сказал Уайт.

Dana White is all about a Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov rematch after #UFC246: “It’s the biggest fight in the sport’s history.” pic.twitter.com/vuxycdWtIz