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19 января • обновлено в 13:52
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"Флойд это на потом": назван ближайший соперник МакГрегора

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Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим", – заявил Уайт.

Отреагировал глава промоушена и на слова экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера, который объявил о матче-реванше против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.

"Мы говорили с Флойдом. У нас есть общие планы. Но сегодня только закончился бой. И следующий – Хабиб. Флойд это на будущее. У нас есть совместные планы на будущее", – сказал Уайт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Автор
Максим Богданов
Темы
МакГрегор – Нурмагомедов UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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