"Флойд это на потом": назван ближайший соперник МакГрегора

Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
"Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо. Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории. Это тот бой, который должен состояться следующим", – заявил Уайт.
Отреагировал глава промоушена и на слова экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера, который объявил о матче-реванше против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
"Мы говорили с Флойдом. У нас есть общие планы. Но сегодня только закончился бой. И следующий – Хабиб. Флойд это на будущее. У нас есть совместные планы на будущее", – сказал Уайт.
Dana White is all about a Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov rematch after #UFC246: “It’s the biggest fight in the sport’s history.” pic.twitter.com/vuxycdWtIz— MMA Junkie (@MMAjunkie) 19 января 2020 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.
Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.
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