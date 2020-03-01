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1 марта • обновлено в 18:28
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"Это уже не смешно": Семеренко не сдержалась после чемпионата Европы по биатлону

4.2т
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Биатлонистка сборной Украины Валя Семеренко не смогла сдержать негативных эмоций, комментируя свое 9-е место в гонке преследования чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

biathlon.com.ua

"Сегодня, вроде, чувствую себя более-менее нормально, но очень недовольна гонкой. Это уже не смешно так проигрывать. Три промаха – это цена "золота". Вот, правда, не знаю, что и сказать. Обидно, прямо. Ведь ходом до последнего круга могла бороться и боролась, но на последнем круге бороться не было ни сил, ни настроения при такой стрельбе. Сама себя промахами отодвинула от подиума", – цитирует Семеренко biathlon.com.ua.

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27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

В этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Европы по биатлону
Персона
Валя Семеренко
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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