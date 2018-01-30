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"Это конец": лучший биатлонист России ради Путина "слил в унитаз репутацию"

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Шипулин принял участие во встрече Путина с доверенными лицами, которая прошла в Москве. Мероприятие собрало около 500 сторонников действующего президента России, сообщает АиФ.

"Рад, что был приглашен в доверенные лица Владимира Владимировича Путина. Для меня это большая честь. Я хочу его поддержать, потому что в последние годы видел много полезной работы, и хочется видеть еще больше. Рад, что будут двигаться вопросы, которые больше всего волнуют наше общество, наш народ", – сказал Шипулин.

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Такой поступок лучшего биатлониста России вызвал негодование у болельщиков. Фанаты прощаются с Антоном, как со спортсменом, отмечая, что этой встречей он "слил в унитаз свою репутацию".

Ранее Шипулин поплатился за наглость в масс-старте на Кубке мира.

Персона
Антон Шипулин
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