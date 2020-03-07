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7 марта • обновлено в 17:08
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Украина драматично лишилась медали на Кубке мира по биатлону

2.7т
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На 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове Место, состоялась последняя в сезоне женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрушной заняла четвертое место.

Слева направо: Семеренко, Джима, Меркушина, Пидгрушная

Слева направо: Семеренко, Джима, Меркушина, Пидгрушная

Меркушина великолепно стартовала, сделав лишь один промах на лежке. По трассе Настя легко обошла итальянскую фаворитку и пришла на стрельбище первой. Из-за ветра украинка дважды промахнулась, но все равно смогла покинуть стадион второй (+6 секунд).

Джима отправилась в бой с третьей строчки, уступая лишь 11 секунд. Лидер гонки итальянка Санфилиппо ушла на штрафной круг, в то время как киевлянка с быстрой стрельбой на лежке и стойке завершила свой этап первой, опережая Швецию и Польшу на 11 секунд.

Валя Семеренко не смогла поддержать уверенное выступление соотечественниц. На огневом рубеже стоя сумчанка лишь третьим дополнительным патроном закрыла последнюю мишень, позволив оппоненткам из Норвегии и Франции сравняться на передаче эстафеты.

Пидгрушная вчистую закрыла все мишени лежа, заработав +5 секунд гандикапа. Судьба медали решалась на стрельба в стойке, куда украинка пришла одновременно с норвежкой и француженкой.

Капитан сборной Украины не справилась с нервами и ушла на штрафной круг, лишив команду шансов на "золото". В борьбе за бронзовую медаль Елена проиграла борьбу немецкой спортсменке.

Украина драматично лишилась медали на Кубке мира по биатлону

Отметим, что соревнование проходит при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная заняла второе место в финальном суперспринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходил в белорусских Раубичах.

27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного на континентальном первенстве стала победительницей в смешанной эстафете . Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Валя Семеренко Елена Пидгрушная Анастасия Меркушина Юлия Джима
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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