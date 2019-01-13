Украину сняли с эстафеты Кубка мира по биатлону

Мужской эстафетой завершился 4-й этап КМ по биатлону. Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергей Семенова, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко не финишировала, проиграв больше круга.

Сборная Украины по биатлону ФБУ

Судьба гонки в Оберхофе для нашей команды решилась уже на первом огневом рубеже первого этапа. Артем Прима допустил 8 неточных выстрелов, ушел на три штрафных круга, и после лежки вышел со стрельбища последним, 27-м (2:02.8).

Сергею Семенову не только не удалось сократить отставание, но вместо этого украинец тоже заглянул на штрафное кольцо.

Артем Тищенко успел поднять сборную на 22-е место, но огромный временной разрыв с лидером заставил организаторов снять Украину и еще 10 команд с гонки.

Победу в эстафете 4-го этапа Кубка мира по биатлону праздновала сборная России. Второй приехала Франция. Австрия расположилась на третьей строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женская сборная Украины в составе Юлии Журавок, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной заняла 8-е место.

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