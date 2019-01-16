''Ему не место'': биатлониста из РФ затравили из-за допинга

Норвежский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своего коллегу Александра Логинова, который вернулся в большой спорт после длительной дисквалификации.

Российский спортсмен был отстранен от соревнований с 2014 по 2016 года за употребление запрещенных препаратов.

"Его отстранили за допинг. Не думаю, что ему место на Кубке мира. Если у вас нашли эритропоэтин, вам тут делать нечего. Я ничего не могу поделать с этим, но я должен сосредоточиться на том, чтобы сделать все, что от меня зависит. Я стараюсь не думать об этом. Я видел, что он был далеко не в той форме, в которой находится сейчас, когда его допустили к соревнованиям. Если бы он выступал хуже, мне бы даже не пришлось об этом думать", - цитирует Самуэльссона Expressen.

Себастьян Самуэльссон biathlonworld.com

Несмотря на то, что в Оберхофе норвежский биатлонист пожал руку своему сопернику, его мнение о Логинове не изменилось.

"Я пожал ему руку, за что получил много вопросов со стороны СМИ. Но я считаю, что мне, спортсмену, не стоило подавать ему руку. Я бы никогда не вышел и не обнял его, не сказал бы, что мне приятно было с ним соревноваться. Я пожал руку, потому что чувствовал, что должен", - прокомментировал эпизод на пьедестале Самуэльсон.

Александр Логинов Матч ТВ

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