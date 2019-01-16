''Ему не место'': биатлониста из РФ затравили из-за допинга

Норвежский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своего коллегу Александра Логинова, который вернулся в большой спорт после длительной дисквалификации.
Российский спортсмен был отстранен от соревнований с 2014 по 2016 года за употребление запрещенных препаратов.
"Его отстранили за допинг. Не думаю, что ему место на Кубке мира. Если у вас нашли эритропоэтин, вам тут делать нечего. Я ничего не могу поделать с этим, но я должен сосредоточиться на том, чтобы сделать все, что от меня зависит. Я стараюсь не думать об этом. Я видел, что он был далеко не в той форме, в которой находится сейчас, когда его допустили к соревнованиям. Если бы он выступал хуже, мне бы даже не пришлось об этом думать", - цитирует Самуэльссона Expressen.
Себастьян Самуэльссон
biathlonworld.com
Несмотря на то, что в Оберхофе норвежский биатлонист пожал руку своему сопернику, его мнение о Логинове не изменилось.
"Я пожал ему руку, за что получил много вопросов со стороны СМИ. Но я считаю, что мне, спортсмену, не стоило подавать ему руку. Я бы никогда не вышел и не обнял его, не сказал бы, что мне приятно было с ним соревноваться. Я пожал руку, потому что чувствовал, что должен", - прокомментировал эпизод на пьедестале Самуэльсон.
Александр Логинов
Матч ТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Логинов добыл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место, а также стал лучшим в спринтерской гонке в Оберхофе.
Также мужская сборная России по биатлону добыла "золото" в мужской эстафете в немецком Оберхофе.
Норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт.
Легендарный биатлонист Мартен Фуркад назвал позором победу Александра Логинова в мужском спринте.
Чешские биатлонисты Ондржей Моравец и Михал Крчмарж также плохо отнеслись к возвращению Логинова в большой спорт.
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