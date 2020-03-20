Экс-наставник сборной Украины по биатлону Прокунин угодил в скандал

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова рассказала о конфликте с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Прокуниным, под руководством которого ранее выступала за сборную Кореи.

"Ушла я из-за главного тренера Андрея Прокунина. Все было супер до момента, когда я стала пятой на чемпионате мира. С тех пор начался ад: Андрей показал свое истинное лицо. Сейчас я понимаю ситуацию. Он главный тренер, получает большие деньги. У него результата особо не было, а я имела неосторожность заехать высоко, находясь на самоподготовке. Он побоялся за свое место и свой статус. И выбрав путь слабого человека, он начал ставить палки в колеса и топить, вместо того, чтобы проанализировать свою работу", – сказала биатлонистка в интервью "Спорт-Экспрессу".

Она заявила, что Прокунин часто делал ей "гадости".

"Создавал искусственные конфликты, поступал подло, некрасиво. Это было на протяжении всего олимпийского цикла. Корейцы, чтобы разрядить обстановку, даже организовывали отдельные сборы, Андрей один из них сорвал, устроив скандал. Я вообще неконфликтный человек. Наверное, мне проще "проглотить" это все, чем устроить разборку. Пару раз мы пытались объясниться, он говорил – все, хорошо, договорились, готовимся спокойно к Олимпиаде. А после шел и делал очередную гадость. Я не была готова, что в своей же команде мне будут рыть яму... Это был полный провал для Кореи, пожалуй, каждый из нас показал худший результат в сезоне", – отметила Аввакумова.

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