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Экс-биатлонист сборной Украины выиграл чемпионат России

1.2тЧитать материал на украинском

Бывший биатлонист сборной Украины Владимир Семаков выиграл гонка с общего старта на чемпионате России, которая прошла в Тюмени.

34-летний москвич, выступавший несколько лет за "сине-желтую" команду, показал идеальную стрельбу и с временем 40.47,4 завоевал "золото".

Владимир Семаков

Владимир Семаков

ФБУ

"План был держаться, чтобы пацаны сзади не доехали. Потом шли с Буртасовым ровным темпом. Я знал, что он сильнее на подъеме, и решил оторваться после крутой части. У меня лыжи ехали чуть хуже. Логинов все время рядом, где-то обгоняет. На втором круге подъехал к нам, я вообще не ожидал. Надо стрелять просто ноль. Сегодня великолепная гонка, передаю привет жене, что она поддержала, заранее сюда отправила готовиться", – рассказал Семаков в эфире "Матч ТВ".

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В январе 2018-го Семаков установил личный рекорд в Кубке мира. На шестом этапе нынешнего сезона в Антхольц-Антерсельве наш соотечественник занял 12-е место в спринтерской гонке, став лучшим в составе "желто-синих".

После ряда неудачных выступления, Владимир принял решение завершить карьеру в нашей команде и вернуться в Россию. Спортсмен продолжит выступать на региональном уровне.

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Персона
Владимир Семаков
Место
РоссияТюмень
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van Dijk Max
van Dijk Max
ну вот уже успехи предателей в новостях , завтра крым ет рассейский , послезавтра куефская обл как оффицыальна краина
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