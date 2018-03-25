"Его предали": лучший биатлонист мира высказался о допинге в России

Лучший биатлонист мира француз Мартен Фуркад не исключил существования в России государственной допинговый системы. При этом спортсмен, что избегал общения с россиянином Антоном Шипулин после Олимпийских игр 2018 года.

Новости Россия снова включила дурака в допинговом скандале

"Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуаций. Антон один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту. Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились", – цитирует Фуркада "Спорт-Экспресс".

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер России Виталий Мутко взбесил россиян высказыванием о допинговом скандале.