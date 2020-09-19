Джиме – 30: самые соблазнительные фото знаменитой биатлонистки сборной Украины

Максим Иншаков Биатлон 12:23, 19.09.2020

19 сентября прославленной украинской биатлонистке Юлии Джиме исполнилось 30 лет.

За это время киевлянка приняла участие в 203 стартах Кубка мира, шесть раз поднимаясь на подиум в личных гонках и 18 в эстафетах.

На счету Юлии "золото" Олимпиады-2014 в Сочи, а также 5 золотых медалей чемпионатов Европы разных годов.

Джима не отличается большой активностью в соцсетях, редко показывая миру свою жизнь вне спорта. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться редкими фотографиями спортсменки в купальнике.

Юлия Джима с велосипедом
Facebook Юлии Джимы
Юлия Джима в желтом купальнике
Facebook Юлии Джимы
Юлия Джима (крайняя слева в красном)
Facebook Юлии Джимы
Юлия Джима и Елена Пидгрушная
Facebook Юлии Джимы
Юлия Джима в шляпе
Facebook Юлии Джимы
Юлия Джима в красном купальнике
Facebook Юлии Джимы

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в субботу, 12 сентября, отметила свой 26-й день рождения

В социальных сетях пользователи со всего мира нажелали украинке всего самого наилучшего, вспомнив ее самые откровенные снимки

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