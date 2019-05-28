Двукратной чемпионке мира по биатлону пришлось завершить карьеру: названа причина

Одна из лучших биатлонисток планеты чешка Габриэла Коукалова не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц и приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 29 лет.

Габриэла Коукалова

"Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свои выступления из-за проблем со здоровьем. Полагаю, это был самый тяжёлый период в моей жизни. Мне было очень непросто принять решение о завершении карьеры, но такова жизнь. Я благодарна всем людям, которые были со мной на протяжении долгих лет, верили в меня. Каждый из них помог мне той или иной степени. Отдельное спасибо болельщикам, которые давали мне энергию. Желаю вам счастья", – написала двукратная чемпионка мира у себя в Facebook.

Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира, всего на ее счету 39 личных подиумов КМ (17-14-8). В сезоне-2015/16 стала победительницей общего зачета КМ.

В свое время Коукалова, которая выступила за отстранения России от Олимпиады-2018, получила огромную порцию оскорблений от фанатов РФ.

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