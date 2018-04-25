Два биатлониста сборной Украины перебрались в Россию

Два биатлониста сборной Украины, Владимир Семаков и Александр Жирный, приняли решение завершить карьеру в нашей команде и вернулись в Россию. Оба спортсмена продолжат выступать на региональном уровне.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью пресс-службе организации. "Они уехали домой, в Россию, и хотят там еще выступать за свои регионы. Для выступлений на национальном уровне карантина нет. Но если они будут отбираться для участия в международных соревнованиях – мы не будем ставить ребятам палки в колеса", – приводит слова функционера сайт biathlon.com.ua.

Новости Биатлонистке сборной Украины предлагали солидную сумму за смену гражданства

Как сообщал "Обозреватель", биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный призвал отказаться от любых взаимоотношений со страной-агрессором и поддержал бойкот на участие наших спортсменов в соревнованиях на территории РФ.