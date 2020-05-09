Доротея Вирер потренировалась без комбинезона и показала видео

Максим Богданов Биатлон 16:43, 9.05.2020

Трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер показала, как тренируется на карантине.

У себя в сторис итальянка выложила короткое видео, в котором она без привычного всем болельщикам комбинезона, едет по серпантину на лыжероллерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирер 3 апреля отпраздновала свой 30-летний юбилей. В честь этого фанаты в сети выложили сексуальные снимки спортсменки.

Позже 30-летняя Доротея показала голые ноги и вызвала восторг у фанатов

До этого титулованная итальянская биатлонистка похвасталась соблазнительными фото в купальнике. Фанаты были поражены ее фигурой и устроили под снимками настоящее соревнование из комплиментов.

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