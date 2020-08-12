Домрачева обратилась ко всем из-за протестов в Минске

Максим Иншаков Биатлон 21:57, 12.08.2020 Обновлено: 21:59, 12.08.2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала остановить насилия на улицах Минска.

Пронзительный пост прославленная белорусская биатлонистка оставила на своей странице в Instagram.

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие! Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте", – написала 34-летняя двукратная чемпионка мира и Европы.

Обращение Дарьи Домрачевой
Instagram Дарьи Домрачевой

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