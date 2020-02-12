Главная Новости
12 февраля • обновлено в 13:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Даже Йоханнес Бе: главный тренер сборной рассказал, как Подручный изменил отношение к Украине

Даже Йоханнес Бе: главный тренер сборной рассказал, как Подручный изменил отношение к Украине
Золотая медаль чемпионата мира повлияла на восприятие всей сборной Украины по биатлону
1.1т Читать материал на украинском

Впервые в истории мужская сборная Украины по биатлону отправляется на чемпионат мира с действующим чемпионом в составе - Дмитрием Пидручным, который выиграл пасьют на прошлом ЧМ.

Теперь, на предстоящем ЧМ в итальянской Антхольц-Антерсельве, высокое звание и титул предстоит подтверждать не только Пидручному, но и всей команде.

Новости
Теперь бороться за топ-10 в Украине может не только Пидручный – главный тренер сборной Украины

"Сейчас сборная Украины едет на чемпионат в совершенно другом статусе, нежели в прошлом году. На нас смотрят с ожиданием защиты прошлогоднего титула Пидручного, поэтому все готовятся так, чтобы соответствовать ожиданиям", - рассказал в интервью OBOZREVATEL главный тренер мужской "националки" Юрай Санитра.

"В спорте давно известно, что добыть и защитить титул – это большая разница, и что второе – сложнее первого. Когда ты выходишь в роли неизвестного спортсмена с надеждой на победу – это совсем не то, что уже иметь медаль и отстаивать ее перед другими. Но сам Дмитрий за этот год уже привык, что его воспринимают в качестве спортсмена высшего уровня мирового биатлона. И он очень хорошо справляется с таким статусом", - рассказал Санитра.

Новости
Пидручный совершил настоящий подвиг в масс-старте Кубка мира по биатлону

Также главный тренер сборной согласился, что сейчас даже топовые биатлонисты, в том числе и лидер этого сезона Йоханнес Бе, иначе воспринимают Пидручного и считают его претендентом на самые высокие места.

"Наверняка даже Йоханнес Бе теперь смотрит на Дмитрия иначе. Я уже несколько раз слышал, как Пидручному на трассе по ходу гонки кричат время лидеров, чтобы он знал, кто как бежит именно из претендентов на высшие места", - поведал тренер.

Чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля смешанной эстафетой и продлится до 23-го числа. В этом сезоне Украина выступит в Италии с действующим чемпионом мира в составе - Дмитрием Пидручным, который на прошлом ЧМ взял "золото" в пасьюте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной Украины пошли на новые перемены в организации пребывания команды на ЧМ в Антхольце.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Биатлон" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Юрай Санитра Йоханнес Бё
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Реал Сосьедад
VS
Мирандес
Инд. тотал Реала Сосьедад больше 2.5
2.55 Сделать ставку
Милан
VS
Ювентус
Победа Ювентуса с форой (0)
1.54 Сделать ставку
Эпиналь
VS
Сент-Этьен
Победа Сент-Этьена с форой (-1)
1.67 Сделать ставку
Антверпен
VS
Генк
Тотал больше 2.5
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Антальяспор
Тотал меньше 3
1.72 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Чикаго Блэкхокс
Тотал меньше 6,0 шайб
1.82 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Оттава Сенаторз
Победа Колорадо с форой в -1,5 шайбы
1.86 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Каролины с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Интер
VS
Наполи
Тотал меньше 2,5 гола
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
Марсель
Тотал меньше 2,5 гола
2.0 Сделать ставку