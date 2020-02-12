Даже Йоханнес Бе: главный тренер сборной рассказал, как Подручный изменил отношение к Украине

Впервые в истории мужская сборная Украины по биатлону отправляется на чемпионат мира с действующим чемпионом в составе - Дмитрием Пидручным, который выиграл пасьют на прошлом ЧМ.

Теперь, на предстоящем ЧМ в итальянской Антхольц-Антерсельве, высокое звание и титул предстоит подтверждать не только Пидручному, но и всей команде.

"Сейчас сборная Украины едет на чемпионат в совершенно другом статусе, нежели в прошлом году. На нас смотрят с ожиданием защиты прошлогоднего титула Пидручного, поэтому все готовятся так, чтобы соответствовать ожиданиям", - рассказал в интервью OBOZREVATEL главный тренер мужской "националки" Юрай Санитра.

"В спорте давно известно, что добыть и защитить титул – это большая разница, и что второе – сложнее первого. Когда ты выходишь в роли неизвестного спортсмена с надеждой на победу – это совсем не то, что уже иметь медаль и отстаивать ее перед другими. Но сам Дмитрий за этот год уже привык, что его воспринимают в качестве спортсмена высшего уровня мирового биатлона. И он очень хорошо справляется с таким статусом", - рассказал Санитра.

Также главный тренер сборной согласился, что сейчас даже топовые биатлонисты, в том числе и лидер этого сезона Йоханнес Бе, иначе воспринимают Пидручного и считают его претендентом на самые высокие места.

"Наверняка даже Йоханнес Бе теперь смотрит на Дмитрия иначе. Я уже несколько раз слышал, как Пидручному на трассе по ходу гонки кричат время лидеров, чтобы он знал, кто как бежит именно из претендентов на высшие места", - поведал тренер.

Чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля смешанной эстафетой и продлится до 23-го числа. В этом сезоне Украина выступит в Италии с действующим чемпионом мира в составе - Дмитрием Пидручным, который на прошлом ЧМ взял "золото" в пасьюте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной Украины пошли на новые перемены в организации пребывания команды на ЧМ в Антхольце.

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